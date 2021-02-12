Insider One은 야심찬 제품 로드맵을 기반으로, 빠르게 움직일 수 있도록 설계된 AI 네이티브 고객 참여 플랫폼입니다. 누구보다 먼저, 앞서가는 경험을 제공합니다.
끊임없이 이어지는 고객 참여
하나의 플랫폼으로 모든 채널을 연결하고 무한한 가능성을 여세요. CDP·AI ·개인화·오케스트레이션· 리포팅
전 세계 2,000개 이상의 고객이 신뢰하는 기업
차별화를 만드는 세 가지 약속
앞서가는 경험
앞서가는 경험
본질에 집중
Insider One Advantage™는 마이그레이션, 빠른 온보딩 등 탁월한 벤더 경험을 제공하여 비용을 줄이고 가치 실현 시간을 앞당깁니다.
본질에 집중
진취적 성장 문화
Growth Makers™클럽은 Insider One의 성장엔진입니다. 검증된 전략, 공유되는 경험, 빠른 학습을 통해 팀의 잠재력을 극대화합니다.
필요한 모든 것, 불필요한 것은 없는 올인원 플랫폼
Sirius AI와 함께하세요 고객 참여를 위한 가장 완전한 AI 솔루션
에이전틱 AI. 생성형 AI. 예측 AI.
에이전틱 AI
탁월한 고객 참여를 위한 자율형 에이전트
Agent One™은 목적에 맞게 설계된 AI 에이전트를 통합하여 감성을 자극하는 대화와 자율적인 의사 결정을 기반으로 더 뛰어난 고객 참여 경험을 제공합니다.
예측 AI
AI 기반 정밀도로 효과를 극대화하세요.
CRM, POS, 컨택센터 등 온·오프라인 데이터를 통합해 실시간 이벤트와 규칙 기반 트리거로 사용자를 정교하게 세분화할 수 있습니다.
독보적인 채널 범위 막힘없는 도달 범위
SMS에서 WhatsApp, 이메일, 검색에 이르기까지 고객이 선호하는 방식으로 참여를 극대화하세요.
Insider One이 이끄는 브랜드 성과
전 세계 2,000개 이상의 브랜드가 Insider One으로 고객 참여를 혁신하고 있습니다. 그들의 성공 스토리를 직접 확인해보세요.
"우리는 이미 Insider One을 통해 6배의 ROI를 달성했습니다. Insider One은 기술 제공자를 넘어 우리 성장의 핵심 파트너가 되었습니다. 그들의 지속적인 지원과 전문성 덕분에 우리는 단기간에 6배 이상의 ROI를 달성할 수 있었습니다."
“Insider One은 정말 믿고 함께할 수 있는 파트너입니다. 우리는 매우 민첩한 환경에서 일하고 있는데, 특히 빠른 대응이 필요한 피크 타임마다 언제나 필요한 솔루션을 신속히 제공해줍니다.”
"우리는 참여도와 전환율을 높이기 위해 대규모 개인화를 구현할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다. Insider One은 필요한 모든 툴을 갖추고 있었고, 그 결과 개인화된 상품 추천을 통해 사용자당 매출이 18.8% 증가하고 재방문 고객 매출도 42% 향상되었습니다."
"우리의 최종 목표는 매출 증대입니다. Insider One은 이 목표를 달성하는 데 큰 역할을 해주고 있습니다. Insider One과 협업한 이후 ROI는 12배 증가했고, 쇼룸 방문 및 시승 요청으로 이어지는 전환도 꾸준히 늘어나며 실제 매출 성장으로 이어지고 있습니다."
브랜드가 사랑하고 애널리스트가 신뢰하는 제품
CDP, 개인화, 여정 오케스트레이션 등 핵심 분야 전반에서 1위를 차지한 유일한 올인원 플랫폼
2023년 가트너 매직 쿼드런트 개인화 엔진 부문에서 리더로 선정된 Insider One
2025년 가트너 피어 인사이트 고객이 선택한 멀티채널 마케팅 허브 부문에서 Insider One 선정
가트너 피어 인사이트 고객이 선택한 개인화 엔진 부문 '25년 최고의 솔루션으로 선정된 Insider One
포레스터 웨이브에서 리더로 선정된 Insider One: 크로스 채널 캠페인 관리 (독립 플랫폼)
IDC 마켓스케이프에서 전 세계 옴니채널 마케팅 플랫폼 부문 리더로 선정된 Insider One
Insider One, IDC 마켓스케이프에서 리더로 선정: 2025년 엔터프라이즈 기업을 위한 전 세계 AI 기반 마케팅 플랫폼 보고서
Insider One, G2 Winter'26 보고서에서 11개 부문 1위 리더로 선정
Insider One으로 멈추지 않는 성장을 시작하세요
