"우리는 참여도와 전환율을 높이기 위해 대규모 개인화를 구현할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다. Insider One은 필요한 모든 툴을 갖추고 있었고, 그 결과 개인화된 상품 추천을 통해 사용자당 매출이 18.8% 증가하고 재방문 고객 매출도 42% 향상되었습니다."