차별화를 만드는 세 가지 약속

앞서가는 경험

Insider One은 야심찬 제품 로드맵을 기반으로, 빠르게 움직일 수 있도록 설계된 AI 네이티브 고객 참여 플랫폼입니다. 누구보다 먼저, 앞서가는 경험을 제공합니다.

본질에 집중

Insider One Advantage™는 마이그레이션, 빠른 온보딩 등 탁월한 벤더 경험을 제공하여 비용을 줄이고 가치 실현 시간을 앞당깁니다.

진취적 성장 문화

Growth Makers™클럽은 Insider One의 성장엔진입니다. 검증된 전략, 공유되는 경험, 빠른 학습을 통해 팀의 잠재력을 극대화합니다.

필요한 모든 것, 불필요한 것은 없는 올인원 플랫폼

AI

AI 네이티브 기능을 통해 에이전트 AI, 생성 AI, 예측 AI의 결합해 더 강력한 성과를 만들어보세요.

CDP

고객에 대한 360도 뷰를 확보하여 고객 여정의 모든 단계에서 세분화를 강화하고 고객 데이터를 활성화하세요.

개인화

고객을 깊이 이해할수록 더 뛰어난 경험을 만들 수 있습니다. 통합된 고객 데이터와 Sirius AI의 강력한 기능을 결합해 개인화를 완성하세요.

여정 오케스트레이션

모든 접점과 채널에서 고객 여정을 오케스트레이션하세요.

리포팅 및 인사이트

더 스마트한 의사결정을 더 빠르게 내리세요. 실시간 인사이트와 상세한 성과 리포트를 통해 효과적인 요소를 파악하고, 더 영향력 있는 캠페인을 만들어보세요.

Sirius AI와 함께하세요 고객 참여를 위한 가장 완전한 AI 솔루션

에이전틱 AI. 생성형 AI. 예측 AI.

에이전틱 AI

탁월한 고객 참여를 위한 자율형 에이전트

Agent One™은 목적에 맞게 설계된 AI 에이전트를 통합하여 감성을 자극하는 대화와 자율적인 의사 결정을 기반으로 더 뛰어난 고객 참여 경험을 제공합니다.

Agent One 살펴보기

생성형 AI

Sirius AI로 마케팅을 자동화하세요.

실시간 AI 예측 세그먼트로 타겟팅 정확도를 높이고 각 상호작용을 더욱 정교하게 개인화합니다.

Agent One 살펴보기

예측 AI

AI 기반 정밀도로 효과를 극대화하세요.

CRM, POS, 컨택센터 등 온·오프라인 데이터를 통합해 실시간 이벤트와 규칙 기반 트리거로 사용자를 정교하게 세분화할 수 있습니다.

Agent One 살펴보기

독보적인 채널 범위 막힘없는 도달 범위

SMS에서 WhatsApp, 이메일, 검색에 이르기까지 고객이 선호하는 방식으로 참여를 극대화하세요.

SMS and RCS

모든 산업과 사용 사례에 맞는 메시지로 고객을 연결하고 전환을 이끌어보세요.

Web

데이터와 AI로 모든 디바이스에서 개인화된 웹 경험을 제공해 참여도와 매출을 높이세요.

사이트 검색

AI 기반 즉각 추천으로 사용자가 원하는 것을 빠르고 정확하게 찾도록 지원하세요.

이메일

실시간 데이터, AI, 동적 콘텐츠를 활용해 더 눈에 띄는 몰입형 이메일을 만들고 성과를 높이세요.

모바일 앱

정교하게 개인화된 인앱 경험으로 유지율을 높이고, 검색을 향상하며, 전환과 CLTV를 극대화하세요.

InStory

썸네일에서 전체 화면으로 이어지는 몰입형 경험으로 모바일 검색을 향상하세요.

WhatsApp

글로벌 메시징 앱에서 완성도 높은 대화 경험을 전달하세요.

푸시 알림

다양한 푸시 알림으로 사용자 관심을 끌고 참여도를 높이세요.

대화형 CX

마케팅, 커머스, 지원 등 다양한 채널에서 양방향 대화로 소비자의 참여를 유도하세요.

Insider One이 이끄는 브랜드 성과

전 세계 2,000개 이상의 브랜드가 Insider One으로 고객 참여를 혁신하고 있습니다. 그들의 성공 스토리를 직접 확인해보세요.

6x 6배의 ROI

"우리는 이미 Insider One을 통해 6배의 ROI를 달성했습니다. Insider One은 기술 제공자를 넘어 우리 성장의 핵심 파트너가 되었습니다. 그들의 지속적인 지원과 전문성 덕분에 우리는 단기간에 6배 이상의 ROI를 달성할 수 있었습니다."

디지털 마케팅 및 이커머스 그룹 책임자
30x 12주 만에 30배의 ROI 달성

“Insider One은 정말 믿고 함께할 수 있는 파트너입니다. 우리는 매우 민첩한 환경에서 일하고 있는데, 특히 빠른 대응이 필요한 피크 타임마다 언제나 필요한 솔루션을 신속히 제공해줍니다.”

이커머스 콘텐츠 관리자
259% AOV 259% 증가

"우리는 참여도와 전환율을 높이기 위해 대규모 개인화를 구현할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다. Insider One은 필요한 모든 툴을 갖추고 있었고, 그 결과 개인화된 상품 추천을 통해 사용자당 매출이 18.8% 증가하고 재방문 고객 매출도 42% 향상되었습니다."

마케팅 관리자
35% 전환율 35% 증가

"우리의 최종 목표는 매출 증대입니다. Insider One은 이 목표를 달성하는 데 큰 역할을 해주고 있습니다. Insider One과 협업한 이후 ROI는 12배 증가했고, 쇼룸 방문 및 시승 요청으로 이어지는 전환도 꾸준히 늘어나며 실제 매출 성장으로 이어지고 있습니다."

디지털 마케팅 관리자

브랜드가 사랑하고 애널리스트가 신뢰하는 제품

CDP, 개인화, 여정 오케스트레이션 등 핵심 분야 전반에서 1위를 차지한 유일한 올인원 플랫폼

2023년 가트너 매직 쿼드런트 개인화 엔진 부문에서 리더로 선정된 Insider One

2025년 가트너 피어 인사이트 고객이 선택한 멀티채널 마케팅 허브 부문에서 Insider One 선정

가트너 피어 인사이트 고객이 선택한 개인화 엔진 부문 '25년 최고의 솔루션으로 선정된 Insider One

포레스터 웨이브에서 리더로 선정된 Insider One: 크로스 채널 캠페인 관리 (독립 플랫폼)

IDC 마켓스케이프에서 전 세계 옴니채널 마케팅 플랫폼 부문 리더로 선정된 Insider One

Insider One, IDC 마켓스케이프에서 리더로 선정: 2025년 엔터프라이즈 기업을 위한 전 세계 AI 기반 마케팅 플랫폼 보고서

Insider One, G2 Winter'26 보고서에서 11개 부문 1위 리더로 선정

원활한 통합

100개 이상의 원활한 통합 기능으로 모든 데이터, 시스템, 도구를 하나로 연결하세요.

리소스 살펴보기

인터랙티브 플랫폼 둘러보기

80개 이상의 셀프 가이드 데모를 자유롭게 탐색하세요. 폼 작성도, 기다림도 없이 바로 가능합니다.

케이스 스터디

Insider One을 통해 성장한 글로벌 브랜드들의 실제 성과와 그 비결을 확인하세요.

Blog

영감을 주고, 정보를 제공하며, 잠재력을 최대한 발휘하여 거침없이 나아갈 수 있도록 도와주는 뉴스, 인사이트, 아이디어를 제공합니다.

이북 및 가이드

이론이 아닌, 검증된 전략과 인사이트로 구성된 단계별 플레이북을 만나보세요.

SMS 템플릿 라이브러리

마케팅 성과를 높이는 60개 이상의 템플릿을 살펴보세요

마케팅 용어집

마케팅과 고객 참여 분야에서 자주 사용하는 핵심 용어와 약어를 정리한 완벽한 가이드입니다.

WhatsApp 익스플로러

양방향 대화를 포함하여 세계 1위 메시징 앱에 맞게 구축된 100개 이상의 실제 WhatsApp 사용 사례를 살펴보세요

